شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتابع وصول أسئلة امتحان الاستاتيكا للجان امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، وصول أسئلة امتحان مادة الاستاتيكا ، حيث أكدت الوزارة أن الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل أمن وتم تسليم صناديق الأسئلة إلى رؤساء اللجان، مشددة على أنه سيتم فتحها وتوزيعها على الطلاب مع انطلاق الامتحان فى التاسعة صباحاً.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة ، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان اليوم الثلاثاء، والديناميكا ويؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة ٢٠ سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.