شكرا لقرائتكم خبر عن يخدم خطوط الدقى والسيدة عائشة وقصر العينى.. موقف جديد بالجيزة يسع 180 سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت محافظة الجيزة عن تنفيذ موقف جديد لسيارات السرفيس بشارع التحرير أسفل محور صفط بحي بولاق الدكرور، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأكدت المحافظة تنفيذ المشروع بمعدلات تنفيذ عالية لإدخاله الخدمة، مشيرة أن الموقف يسع 180 سيارة سرفيس، ويخدم خطوط الدقي والسيدة عائشة والجيزة والقصر العينى والمترو.

كما أكدت المحافظة حرصها على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس للقضاء على المواقف العشوائية وتوفير مواقع حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم مع إضافه خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.

يُذكر أن محافظة الجيزة قامت مؤخرا بتشغيل موقفين لسيارات السرفيس بأرض اللواء أسفل محور الفريق كمال عامر الجديد، واحدا للخطوط الداخلية والآخر لخطوط الأقاليم، لخدمة المواطنين ونقل المواقف العشوائية المحيطة بالمنطقة داخلهم.

يستوعب موقف أرض اللواء للخطوط الداخلية حوالي 200 سيارة سرفيس للعديد من الخطوط أبرزها أرض اللواء البراجيل وأرض اللواء الطريق الأبيض وناهيا وجامعة الدول العربية، مع تدعيمه بخطوط سير إضافية.

شهد الموقف إنشاء أسوار خارجية وبوابات إلكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات، وتدعيمه بخدمات أمنية وكاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج، وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة على الموقف.

أما موقف أرض اللواء لخطوط الأقاليم، فتم تشغيله مؤخرا بمنطقة أرض اللواء بحى العجوزة، ويضم خطوط الصعيد وبحري ومطروح والساحل والدلتا.

شهد الموقف حتى الآن تشغيل خطوط سوهاج، وأسيوط، وبنى سويف، والمنيا، وقنا، والفيوم، والبحيرة، والمنوفية ومن المقرر تدعيمه قريبا بخطوط سير إضافية لخدمة مواطنى المنطقة والمترددين على محافظة الجيزة.