وزير الرى يصل الغربية لتفقد مشروعات الوزارة

القاهرة - سامية سيد - ‫وصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري لمحافظة الغربية، لتفقد مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة، فى إطار جولاته التفقدية بمختلف محافظات الجمهورية.

والتقى سويلم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وسيتفقدا عدد من منشآت الرى والترع بزمام محافظتى الغربية والدقهلية للاطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب واستقرار الجسور، وأعمال التطهيرات، وحالة المنشآت المائية.

وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، قد تلقى تقريراً من المهندس طارق السيد رئيس مركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى لمتابعة الأعمال التدريبية الجارية بمركز التدريب الإقليمى، والمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN ، والموقف التنفيذى لمشروع "برنامج تدريب المياه الإيطالى المصرى - المعرفة المائية" water knowledge .

وصرح سويلم بأنه تم بدء الأنشطة التدريبية بالمركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخى، حيث تم عقد دورة تدريبية افتراضية تحت عنوان "إدارة المياه للأغراض غير الزراعية في المناطق الحضرية" بمشاركة 24 متدرباً أفريقياً ، وذلك اعتباراً من 2 مايو الماضى ولمدة 5 أسابيع، كما تم عقد دورة تدريبية "تحت عنوان "إدارة أنظمة الري ، والتكيف مع ندرة المياه في الزراعة الأفريقية" خلال الفترة من ( 11 - 21 ) يونيو 2023 بمشاركة (15) من المتدربين الأفارقة ، كما سيتم قريبا - فى نهاية شهر اغسطس المقبل - عقد دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة المياه المشتركة والدبلوماسية المائية" بمشاركة 20 متدرب إفريقى .

وقد تم تدشين المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PAN AFRICAN تحت مظلة المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه AWARe ، والتى يعد العمل على بناء القدرات فى مجال المياه أحد طرق تنفيذها ، حيث وفرت مصر مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري لهذا الغرض.