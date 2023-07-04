شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: دخان السجارة يتسبب فى تدمير صحة الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن دخان السجارة يتسبب في تدمير صحة الأطفال، مطالبة بالإقلاع عن التدخين .

وأكدت وزارة الصحة والسكان إن التدخين يدمر الخلايا المناعية للجسم، ويؤثر على صحة القلب والرئتين والأوعية الدموية، وطالبت بالتوقف تماما عنه.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التبغ يودى بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة عالميا ممن يتعرضون للتدخين السلبى، مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم كل الاستفسارات المجانية للإقلاع عن التدخين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.