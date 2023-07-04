شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانوية العامة بالشعبة الرياضية يؤدون امتحان الاستاتيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمى رياضة قبل قليل أداء امتحان مادة الاستاتيكا إحدى فروع الرياضيات التطبيقية، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتصدى لمحاولات الغش الإلكترونى أو تصوير أسئلة الامتحان، ويؤدى الامتحان فى الاستاتيكا قرابة 98 ألف طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة.

وأشارت الوزارة إلى أن مادة الرياضيات التطبيقية مجموع درجاتها 60 درجة،30 درجة لمادة الاستاتيكا فيبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لها 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لها 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ويؤدى الطلاب الامتحان فى الديناميكا الثلاثاء 11 يوليو الحالى.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته توزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.