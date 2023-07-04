شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون فى كأس مصر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعداداهم لتأمين مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الثامنة والنصف مساء اليوم، الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرق أمنية لتأمين الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم، وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.

وحرص الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، على التحدث مع لاعبيه حول ضرورة التركيز والعمل بكل جد على الوصول لمباراة نصف النهائى ثم الوصول للنهائى وحصد اللقب، من أجل مصالحة الجماهير التى لم تتذوق طعم البطولات فى الموسم الحالى.

ووضع أوسوريو برنامجًا طوال الأيام الماضية، ركز خلاله على الجوانب الفنية، والعمل على تطوير بعض الجوانب الهجومية والدفاعية، كما خصص حصص تدريبية على تسديد ركلات الترجيح حتى يكون اللاعبين على اتم الاستعداد فى حالة اللجوء إليها.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق المقاولون العرب مباراة اليوم على أمل تحقيق مفاجأة بالتأهل لنصف نهائي الكأس على حساب نادي الزمالك، وعقد شوقي غريب المدير الفني للفريق جلسة خاصة مع اللاعبين، طالبهم خلالها بضرورة الإلتزام بالأدوار الدفاعية والهجومية خلال اللقاء، والتركيز على اللمسات الأخيرة أمام المرمى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد صبحى، خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغنى - مصطفى الزنارى - حمزة المثلوثى، خط الوسط: عمر جابر - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو" - ابراهيما نداي ، خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون اللقاء بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود. - خط الدفاع: فاروق نور الدين كابور، أحمد علاء، محمد هاني، أمير عابد. - خط الوسط: لويس إدوار، أحمد الشيمي، عبد الرحمن جبنه. - خط الهجوم: أمادوا نياص، عمر سافيولا، جون أوكلي.