شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تدعو الدول العربية لتقديم مرافعات لمحكمة العدل لتشخيص ماهية الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العلكوك، إن جنين تذبح ولكنها تقاوم، كما تفعل القدس ونابلس وغيرهما من المدن والقرى والفلسطينية التي تعاني الانتهاكات الاسرائيلية وسياسات الفصل العنصري، الذي تسعي سلطات الاحتلال إلى تثبيتها.

وأضاف، خلال كلمته أمام اجتماع طارئ بالجامعة العربية اليوم الثلاثاء، أن الادانات والبيانات وحدها لا يمكنها وقف الانتهاكات ومنظومة الاستيطان، حيث تحولت إسرائيل إلى نظام فصل عنصري مجرم ومنظومة استعمارية، تعمل على الاستمرار في انتهاكاتها.

وأوضح أنه في ظل غياب الضغط الدولي، تبقي الممارسات الاسرائيلية كما هي دون تغيير، مؤكدا على تمسك الدول العربية، كما جاء في قمة جدة، بتقديم مرافعات امام محكمة العدل الدولية لطلب فتوى قانونية حول تشخيص ماهية الاحتلال.

واعتبر ان هذه الخطوة فرصة تاريخية حقيقية يجب استثمارها واغتنامها لمجابهة سياسات الاحتلال، كما دعا للضغط على المحكمة الجنائية الدولية للخروج عن صمتها واتخاذ الاجراءات ضد السياسات والانتهاكات الاسرائيلية، موضحا ان المدعي العام للمحكمة مازال ام يتحرك في مواجهة تلك الانتهاكات.

وطالب الامين العام للامم المتحدة بوضع الاليات المتعلقة بتقديم الحماية للفلسطينيين، في ظل الانتهاكات التي طالت الاطفال من قتل واعتقال واستهداف مدارسهم وملاعبهم، معتبرا ان القضية الفلسطينية هي الواجب المقدس الموضوعة على مائدة العرب منذ تأسيس الجامعة العربية.