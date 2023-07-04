شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: امتحان الاستاتيكا مر بهدوء ولم نتلق أى شكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وزينب عبد الفتاح، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية صباح اليوم الثلاثاء، غرفة عمليات تعليم العاصمة ومتابعة سير أعمال إمتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2022 / 2023( دور أول ) حيث أدى اليوم 19653 طالب وطالبة إمتحان مادة الاستاتيكا للشعبة العلمية (رياضيات) أمام(287) لجنة .

وتم التواصل السريع والمباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتذليل كافة العقبات، حيث أكد مدير المديرية على التصدى بكل حزم لمحاولات الغش.

واكدت غرفة عمليات تعليم القاهرة، أنها لم تتلق أى شكاوى ، وأن الإمتحان مر فى هدوء وسلام دون أى عوائق .

وأدى اليوم طلبة الثانوية العامة شعبة علمى رياضيات، الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، فى فرع الاستاتيكا، و حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفات امتحان مادة الرياضيات التطبيقية، موضحة أنها تتضمن فرعين الاستاتيكا ويؤدى فيها الطلاب الامتحان الثلاثاء، أما الفرع الثانى للمادة وهى مادة الديناميكا يؤدى الطلاب الامتحان فيها يوم الثلاثاء 11 يوليو الجارى.

وأشارت الوزارة إلى أنه أما فيما يخص مادة الرياضيات التطبيقية ومجموع درجاتها 60 درجة، 30 درجة لمادة الاستاتيكا ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين مخصص لهما 4 درجات والموضوعية 18 سؤالاً مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا، ومادة الديناميكا ومجموع درجاتها 30 درجة تشتمل على سؤالين مقالي مخصص لهما 4 درجات و18 سؤالاً موضوعيًا مخصص لها 26 درجة ليصبح إجمالي عدد الأسئلة 20 سؤالًا.

وتابعت الوزارة، أن طلاب شعبة علمى رياضيات وصل إلى 98 ألفا و650 طالبا وطالبة، فيما وجهت الوزارة رؤساء اللجان بتنفيذ توجيهاته بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بعشرة دقائق، على أن يتم بفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا لدخول الطلاب بعد تنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان لعدم السماح بدخول اى وسائل غش سواء إلكترونية أو تقليدية.