شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالجامعة العربية: استخدام آلة الحرب فى جنين يقوض فرص السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي إن سلطات الاحتلال ارتكبت جريمة جديدة، في انتهاك صريح للقوانين والأعراف الدولية

وأضاف خلال كلمته أمام الاجتماع الطاريء لبحث المستجدات الأخيرة فى جنين، استخدام آلة الحرب في جنين يقوض أي فرصة لتحقيق السلام، في إطار حل الدولتين.

واعتبر أن ما يحدث في جنين لا يمكن فصله عن الانتهاكات التي ترتكب في المسجد الأقصى، وهو ما يمثل تحديا صريحا واستفزازا لمشاعر ملياري مسلم، مشيدا بالوصاية الهاشمية على المقدسات الدينية في القدس.

وأكد على ان حل الدولتين عبر تاسيس دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو الضمان الوحيد والسبيل لتحقيق السلام، معربا عن شكره للدول اعضاء الجامعة العربية على قبولهم دعوة الانعقاد في اقل من ٢٤ ساعة من بدءً الاعتداءات الاسرائيلية