شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي: -الطماطم بـ 8 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 12 جنيها ‏-البصل الأبيض 18 جنيه ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 18 جنيا ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 9 ‏‎‏‎‏‎-الجزر 16 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 9.5 جنيها . الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. -بامية 30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. . ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 21 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 21 جنيه . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 21 جنيه . ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. -الموز البلدى 15 جنيها.

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