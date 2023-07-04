شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 14 رحلة لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مصر للطيران الجسر الجوى الذى بدأته لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، حيث تسير الشركة اليوم 14 رحلة جوية بواقع، 7 رحلات من جدة، و 5 من المدينة، بالإضافة إلى رحلتين من جدة إلى باماكو عاصمة مالي.

ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة السياحة والآثار ووزارة الصحة وقرعة الدقهلية والتضامن والترانزيت والسياحة وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.