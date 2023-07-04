شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تحذر من تكرار رشق الأطفال للقطارات بالحجارة: تسبب أضرارا للركاب والسائقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى ، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية

وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

واستمرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية

حيث ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

كما أكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.