شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: رفع 17 مليون طن مخلفات مجار مائية بتكلفة مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعطت أولوية قصوى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة النظافة الجديدة خلال فترة تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم وحتى 30 يونيو 2023، وخاصة بالمناطق التى تطل على نهر النيل والترع الرئيسية والمصارف والترع الجارى تبطينها لمنع وصول المخلفات إلى المجارى المائية للحفاظ على الثروة المائية من التلوث، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بضرورة الاهتمام بمشكلة إزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية، ومتابعة جهود تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وكشف وزير التنمية المحلية، عن جهود وزارة التنمية المحلية خلال فترة ال 9 سنوات الماضية لإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية فى المحافظات، حيث نجحت الوزارة فى إزالة حوالى 17.025 مليون طن من مخلفات الترع والمصارف حتى الآن، وذلك بتكلفة قدرها 1.012مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه تم إلزام الجهات الادارية المختصة بإزالة ونقل نواتج التكريك والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية بنطاق الكتل السكنية بالقرى والمدن إلى المقالب العمومية والأماكن المخصصة لها، والتخلص منها بشكل آمن حتى لا يتم إلقاؤها مرة أخرى داخل المصارف، وتم تكليف الجهة الإدارية المختصة بتحديد الاعتمادات المالية المطلوب تخصيصها لهذا الغرض فى خطتها المحلية السنوية.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الوزارة مستمرة فى بذل المزيد من الجهد للتخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمجارى المائية، حيث من المخطط انه سيتم رفع خلال هذا العام 8,5 مليون طن من نواتج تطهير الترع والمصارف، بتكلفة 600 مليون جنيه، لافتًا إلى أنه تم عقد مؤتمر بحضور السادة وزراء البيئة والموارد المائية والرى لاستمرار التعاون بين وزارتى التنمية والمحلية والرى فى مجال التخلص الآمن من نواتج تطهير الترع والمصارف والمجارى المائية ورفع المخلفات ونواتج التطهير.

ولفت «آمنة»، إلى نجاح النموذج الذى تم تطبيقه فى مركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة والذى اعتمد على عمل منظومة متكاملة لإدارة المخلفات المنزلية بالقرى والمدن بما يمنع وصول المخلفات والقمامة إلى الترع والمصارف، وإزالة ونقل نواتج تطهير المجارى المائية بالمحافظات، واتخاذه كنموذج دعم للمبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف، وتمت إضافة مراكز دمنهور وكفر الدوار وأبوحمص وشبراخيت بالمحافظة لتنفيذ نموذج مركز ايتاى البارود بها، على أن يعمم بعد ذلك فى مراكز وقرى المحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى انه تم بذل أقصى الجهود لتوعية المواطنين فى القرى للمحافظة على سلامة الترع والمصارف خاصة بعد تنفيذ تأهيل وتبطين الترع، لافتا إلى الدور الهام التى قامت به الجمعيات الأهلية التى تعمل فى مجال جمع ونقل ومعالجة القمامة والمخلفات للمشاركة فى المنظومة بالقرى المستهدفة بالمحافظة كنموذج ودعم المبادرات الشبابية فى هذا الشأن للتخلص الآمن من القمامة ومخلفات الترع والمصارف ونواتج التطهير.

وبشأن تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات وإنشاء مجازر جديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف الحفاظ على البيئة من التلوث وعلى صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية نظيفة وآمنه وذلك من خلال رفع كفاءة المجازر من حيث الحالة الإنشائية واستخدام أحدث التكنولوجيا لتكون المجازر على أحدث طراز وتحقق الأهداف المطلوبة.

استعرض اللواء هشام آمنة، الانجازات التى حققتها وزارة التنمية المحلية فى هذا الصدد، حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتحديد 147 مجزرًا لرفع كفاءتها وتطويرها بتكلفة إجمالية قدرها 3.5 مليار جنيه، تم الانتهاء فى المرحلة الاولى من تم تطوير ورفع كفاءة 42 مجزر حكومى بتكلفة 1.5 مليار جنيه، متضمنة نهو عدد 2 مجزر بالكامل وهى جاهزة للتشغيل بمحافظتى البحيرة والبحر الاحمر، بالإضافة إلى تنفيذ مجزر لوجيستى جديد بمحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن المستهدف تنفيذه خلال العامين القادمين 52 مجزر بتكلفة 2.5 مليار جنيه، وذلك لتحقيق التكامل فى توفير احتياجات المجتمع المدنى والحفاظ على سلامة النظم البيئية وإنتاج لحوم صحية نظيفة وامنة تحقيقًا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصرى وتوفير فرص عمل للحد من مشكلة البطالة.

وأكد اللواء هشام آمنة، على الجهود التى قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات فى بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير وتذليل كافة المعوقات للاستفادة من الاستثمارات التى تم انفاقها على تطوير ورفع كفاءة المجازر وكذلك انشاء مجازر جديدة، مضيفا إلى انه تم عقد اجتماع مع وزير الزراعة والسيدة محافظ دمياط لبحث أهم معوقات تشغيل وإدارة المجازر المنتهية وخاصة موقف المجزر اللوجيستى بدمياط.

وأضاف وزير التنمية المحلية، انه جارى التفاوض مع احدى الشركات بشأن إدارة وتشغيل المجازر التى تم نهوها، والتى وقع الاختيار عليها من قبل إعلان إبداء الاهتمام الذى أعلن عنه على الموقع الرسمى للوزارة والمحافظات للشركات للتقدم لإدارة وتشغيل وصيانة المجازر.