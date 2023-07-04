شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تحظر على موظفيها استخدام الموبايل أثناء العمل بديوان الوزارة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف تعميمًا بحظر استخدام أجهزة الحاسب الآلي الشخصية في وقت العمل ، واقتصار الاستخدام على أجهزة الحاسب المخصصة لكل موظف وفق منظومة الإدارة الحديثة، وحظر استخدام الهاتف المحمول أثناء العمل، وعند استخدمه للضرورة القصوى أو لصالح العمل يكون بإذن من الرئيس المباشر، وكذلك حظر التدخين نهائيًا في ديوان عام الوزارة وجميع الجهات والمقار التابعة لها.

وكان قد قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه تم بدء عملنا الرسمي كاملا من العاصمة الإدارية الجديدة، وهو بالطبع يوم لا ينسى ولن ينسى بإذن الله تعالى في تاريخ الأوقاف، و هو انتقال حقيقي نحو الإدارة الحديثة و الجمهورية الجديدة ، يتزامن مع احتفال الدولة المصرية بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيه التي أنقذت مصر من حكم الجماعة إلى بناء الدولة .

ويطيب لي أن أهنئ جميع العاملين بالأوقاف بهذه النقلة الحضارية ، سائلا الله عز وجل أن نكون جميعا على مستوى هذه النقلة الحضارية ، و أن يجعل سبحانه وتعالى هذه الانطلاقة للإدارة المصرية من العاصمة الإدارية الجديدة فاتحة خير على مصر وأهلها أجمعين و أن يوفقنا جميعا لخدمة ديننا و وطننا وان يرزقنا بفضله وواسع كرمه التوفيق والسداد وحسن القصد والقبول .

وكان قد ذكر الوزير أنه بهذه المناسبة تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف ، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وأداء المهام الموكلة للوزارة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق مصلحة وطننا العزيز ، وخالص تهنئتي لجميع العاملين بالأوقاف على هذه النقلة العظيمة وعلى هذا الانتقال نحو إدارة أحدث في مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان .