شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وكالة الفضاء: إطلاق القمر الصناعى "مصر سات 2" من محطة بالصين فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، لمتابعة عددٍ من ملفات عمل الوكالة.

وخلال اللقاء، استعرض الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، مستجدات اختبارات القمر الصناعي مصر سات (2) - الذي تسلمته مصر في مارس 2023 - في مركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر الوكالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت الاختبارات الكهربية، واختبار محاكاة الأحمال الديناميكية على النموذج الفضائي للقمر الصناعي مصر سات (2)، والمكون المصري (CFI)، وكذا الاختبارات التوافقية الكهرومغناطيسية، وأيضاً اختبارات محاكاة البيئة الفضائية، مشيرًا إلى الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها الكوادر المصرية العاملة بالوكالة نتيجة إجراء كل هذه العمليات في مصر، بالتعاون مع الخبراء الصينيين.

وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن القمر الصناعي مصر سات (2) سيتم إطلاقه في أكتوبر 2023، من محطة الإطلاق في جمهورية الصين الشعبية، لافتًا إلى أن القمر الصناعي يعمل على تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، وموضحًا حجم الاستفادة المحققة للوكالة من خلاله والمتمثلة في مشاركة فريق مصري مع الجانب الصيني في مراحل تصميم وتجميع واختبار وإطلاق قمر صناعي من طراز المينى MiniSat للاستشعار من البعد، وكذا نجاح الفريق المصري في تصميم وتصنيع مكون محلي خاص بوحدة اتصالات اختبارية، فضلا عن مشاركة الفريق المصري في تجميع نماذج القمر بمركز التجميع والاختبارات؛ مما يُكسب هذا المركز الثقة التي تحفز دول المنطقة على استخدام هذا المركز في تجميع واختبار أقمار صناعية مماثلة، بالإضافة إلى مشاركة الجانب المصري في جميع الاختبارات الوظيفية والبيئية لنماذج القمر الثلاثة، وسوف يشارك الخبراء المصريون في عملية إطلاق واختبار القمر في المدار.

وأعلن: أن خطة الوكالة المصرية في إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية سوف تُسهم في تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا في مجال تكنولوجيا وعلوم الفضاء، وكذا تفعيل دور وكالة الفضاء الأفريقية من خلال مشاركة الدول الأفريقية المختلفة في مشروع فضائي يخدم أهداف التنمية الأفريقية ٢٠٦٣، فضلا عن تفعيل دور وكالة الفضاء المصرية كهيئة اقتصادية من خلال تقديم خدمات متخصصة في مجال تصميم وتجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية وخدمات التصوير عالي الدقة.

وناقش اللقاء المهمات الفضائية على المدى القريب (2022 – 2025) للوكالة، والقمر التجريبي نكس سات (1) الذي وصل مصر في مايو 2023 بعد انتهاء جميع الاختبارات في ألمانيا بنجاح، وعدد من الطلبات الخاصة بميزانية الوكالة والمشروعات الجاري تنفيذها، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة قيام الجهات المعنية بتوفير التمويل اللازم للمكون العاجل من هذه المشروعات.