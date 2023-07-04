وزير الرى: زراعة مليون و600 ألف فدان أرز بنسبة 70% من المساحة المنزرعة.. صور

القاهرة - سامية سيد - رافق الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، الثلاثاء، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، خلال تفقده بحر شبين وبحر تيرة لمتابعة حالة الرى والمشروعات ومدى توافر المياه بجميع الترع بنطاق الدقهلية، فى ظل زيادة زراعة محصول الأرز هذا العام.

وأكد مختار، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى الزراعة وملف المياه اهتماماً كبيراً وأمر بتطوير جميع المجارى المائية وتبطين الترع للحفاظ على المياه ورفع المعاناة عن كاهل المزارعين الذين ظلوا لسنوات طويلة يعانون من عدم وصول المياه إلى أراضيهم نظراً لتهدير كميات كبيرة منها دون أدنى استفادة.

وأشار المحافظ، إلى أن الدقهلية تنتج سنوياً 27% من إجمالى محصول الأرز فى مصر فهى تعد سلة مصر الغذائية، لأن الدقهلية تتميز بمساحات زراعية كبيرة وتربة خصبة، وتنتج جميع المحاصيل الزراعية المتنوعة.

ومن جانبه أشار وزير الرى، إلى أنه تم زراعة هذا العام مليون و600 ألف فدان بمحصول الأرز وهو ما يمثل نسبة 70% تقريبا من إجمالى المساحة المنزرعة لتلبية احتياجات المواطنين من الأرز وحدوث اكتفاء ذاتى.

كما أشار سويلم، إلى أننا نعمل على توفير المياه بكميات كبيره لتلبية احتياجات المزارعين بسبب زيادة نسبة زراعة محصول الأرز من 35% إلى 70% هذا العام، وهى نسبة تمثل الضعف عن العام الماضى.

وكلف سويلم، وكيل وزارة الرى بالدقهلية بتطهير كافة الترع وتوفير المياه للمزارعين وحل كافة مشاكلهم، جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة الرى،

والمهندس محمد عبدالرؤوف وكيل وزارة الرى بالدقهلية، والمهندس محمد مشالى مدير عام رى جنوب الدقهلية، والمهندس محمد البسيونى رئيس مركز ومدينة نبروه.