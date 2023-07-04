شكرا لقرائتكم خبر عن ‎رئيس جامعة عين شمس يبحث التعاون العلمى مع مسؤولين خلال زيارته لدولة ناميبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري حالياً الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس زيارة لجمهورية نامبيا، حيث ضمت الزيارة لقاء نائب رئيس البلاد ووزيرة التعليم العالي والتدريب والابتكار بجمهورية ناميبيا.

وخلال اللقاء تم بحث أوجه التعاون المرتقب بين الجانبين للاستفادة بخبرات جامعة عين شمس في العديد من التخصصات العلمية والبحثية و ما تمتلكه من خبرات أكاديمية ذات سمعة دولية مرموقة.

‎وركّز الجانبان على أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق خطط التنمية المستدامة للقارة السمراء وفق أجندة أفريقيا 2063.

‎وبدعوة السفير وائل لطفي سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية ناميبيا، شارك المتيني احتفال السفارة المصرية بمقرها في العاصمة ويندهوك بالعيد الوطني لجمهورية مصر العربية بحضور لفيف من السفراء وأعضاء الهيئات الدبلوماسية والشخصيات البارزة.

‎وعلى مدار ثلاثة أيام، يشارك المتيني رئيس جامعة عين شمس خلال زيارته لجمهورية نامبيا في مؤتمر رؤساء الجامعات الأفريقية في نسخته الـ82، تحت عنوان "تعزيز التميز في التعليم العالي الأفريقي"، ويسعى المؤتمر إلى التركيز بشدة على التميز والمبادرات الناجحة في التعليم العالي الأفريقي.

‎ويستمر المؤتمر الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم حتى 7 من يوليو الجاري.