شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترحب باتفاق مصر وتركيا على رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت دولة الإمارات باتفاق جمهورية مصر العربية الشقيقة والجمهورية التركية الصديقة على رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى السفراء، وأعربت عن أملها فى أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في المنطقة.

وذكرت وكالة انباء الإمارات أن وزارة الخارجية أشادت في بيان لها بالاتفاق بين البلدين، والذي سيعزز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة، ويحقق لهما المزيد من الازدهار والنماء.

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