شكرا لقرائتكم خبر عن التحقيق فى واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباشر الجهات المعنية التحقيق فى واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس، حيث أنه أثناء قيام مسؤلى الجامعة بعمليات الجرد السنوى لجميع المقتنيات الخاصة بالجامعة تبين وجود عجز فى بعض المقتنيات.

وكانت جهات التحقيق قد تلقت بلاغا من مسؤلى جامعة عين شمس بوجود عجز فى مجموعة من مقتنيات الجامعة، وتوجيه الاتهام لشخصين، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقيام بعمليات التحقيق، وتم إصدار قرار ضبط وإحضار للمتهمين والقبض عليهما، وجاري التحقيق معهما داخل سرايا النيابة.