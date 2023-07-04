شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 64 محضرا ومصادرة 13743 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر خلال يونيو بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة عن نتائج حملاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق عرض الدواجن واللحوم ومصنعاتها والمجازر خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 30 يونيو 2023 شاملة موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور علاء عبد العال مدير الطب البيطرى بالجيزة.

وقالت المديرية فى بيان لها، إن إدارة التفتيش على اللحوم شنت حملات على جميع أنحاء المحافظة من (أحياء – مراكز – مدن)، أسفرت عن تحرير 64 محضر ومصادرة 13743 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومقطعات لحوم ودهون حيوانية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشارت إلى أن المجازر بالمحافظة وعددها 21 مجزرا حكوميا و2 خاص، شهدت ذبح 30559 رأس ماشية (أبقار – جاموس – أغنام – جمال) خلال شهر يونيو.

وعن نشاط المديرية خلال موسم عيد الأضحي، كشفت مديرية الطب البيطري بالجيزة أنه تنفيذا لتعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بفتح المجازر والذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحي المبارك مجانا للأهالي، على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به، تم ذبح 3411 رأس ماشية (أبقار – جاموس – أغنام – جمال) داخل المجازر بالمحافظة.

وأشارت إلى أنه بناء على تعليمات محافظ الجيزة بوضع الضوابط المنظمة لعملية نقل وحفظ مخلفات الذبح والجلود خلال فترة عيد الأضحى المبارك طبقا للقرار رقم 793 لسنة 2023 المادة رقم (3) بخصوص حظر نقل وحفظ جلود الهدي والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة وفرض غرامة على المخالف، تم إصدار 27 تصريحا للجمعيات الخيرية بجمع جلود الأضاحي.

وأكدت المديرية أنه تم الاشتراك مع جميع الأحياء والمراكز والمدن في المرور على محلات الجزارة التى تقوم بالذبح أمام المحلات أو في الشوارع.