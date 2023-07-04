شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة جميع مشروعات الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة والإطمئنان على حالة التصرفات والمناسيب ، وإستقرار الجسور ومتابعة تنفيذ أعمال التطهيرات ، وحالة المنشآت المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.

والتقى سويلم بالمنتفعين على ترعة بحر شبين بمحافظة الغربية وإستمع إلى طلباتهم وشكواهم ، حيث وجه سيادته بسرعة إعداد المقايسات اللازمة لصيانة أفمام الترع والمغذيات الواقعة خلف حجز الراهبين على بحر شبين لضبط المنسوب والتصرف المطلوب ، كما وجه سيادته بسرعة نهو أعمال التطهيرات على بحر شبين وخاصة داخل الكتل السكنية ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين المتأخرين عن تنفيذ أعمال التطهيرات ، مع إعداد قاعدة بيانات لأعمال التطهيرات بالإدارات وتقييم مستوى أداء المقاولين بمختلف المحافظات.

وتفقد سويلم قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط وقنطرة فم الرياح العباسى الآخذ من أمام قناطر زفتى للإطمئنان على أعمال تشغيل القنطرة بأعلى درجة من الكفاءة.

الجدير بالذكر أن قناطر زفتى تتكون من 50 فتحة بعرض 5 أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 متر ، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض 17 متر ، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 متر بخلاف رصيفين بعرض 3 متر ، و 2 ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة ، وقد تم مؤخراً تدعيم قناطر زفتى والتي تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

كما تفقد قنطرة حجز الراهبين الواقعة على بحر شبين وفم بحر تيرة وقناطر دهتورة للإطمئنان على الحالة الإنشائية للقنطرتين وأعمال إزالة المخلفات من أمام القناطر ، حيث وجه سيادته بدراسة إستغلال مساحات الأراضى منافع الري بنطاق قناطر دهتورة بالتنسيق مع محافظة الغربية مع مراعاة عدم تأثير أي مشروعات منفذة على الإحتياجات الحالية أو المستقبلية لتلك الأراضى أو التأثير على تشغيل القناطر والمجارى المائية المحيطة.

وعقب ذلك توجه سويلم الى محافظة الدقهلية لتفقد عدد من مشروعات الموارد المائية والري بالمحافظة ، وتفقد سويلم ترعة بحر تيرة لمتابعة حالة المناسيب والتصرفات وأعمال تطهيرات وإستقرار الجسور.

كما إلتقى سويلم بعدد من المنتفعين على ترعة حفير شهاب الدين ، حيث وجه بتوفير وحدات طوارئ لتغذية ترعتى حفير شهاب الدين والناقة لتوفير الاحتياجات المائية المطلوبة لمنطقتى الإصلاح وحفير شهاب الدين.

وتوجه سويلم لمقر مبنى الادارة المركزية للموارد المائية والري بالدقهلية ، و هنأ الجميع بعيد الأضحى المبارك ، وأكد حرصه الدائم على التواصل مع كافة العاملين بالوزارة لإستعراض طلباتهم ومقترحاتهم المختلفة لتحسين بيئة العمل ، والعمل على تحسين الأدوات الرقابية لمتابعة كافة مشروعات الوزارة ، مع التأكيد على أن الكفاءة هي المعيار الرئيسى للترقيات وصرف الحوافز للعاملين بالوزارة ، وأن تحقيق الشفافية في العمل من أهم سُبل التطوير ورفع كفاءة الأداء وتحقيق المصلحة العامة وسرعة إنجاز الأعمال ، والتأكيد على أهمية التدريب التحويلى في سد العجز بالعمالة بالادارات المختلفة ، والعمل على تحسين الرعاية الصحية المقدمة للعاملين .

ووجه سويلم مسئولى الرى بالمحافظة بإستمرار المتابعة خلال فترة أقصى الإحتياجات ، وتنظيم مناوبات الرى، والتنسيق مع مسئولي الرى بمحافظة كفر الشيخ فيما يخص قناطر الحجز الفاصلة بين إدارتى الرى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ لضمان توفير الإحتياجات المائية الكافية لمحافظة كفر الشيخ ، مع إجراء أعمال صيانة لمبنى الإدارة العامة لري شرق الدقهلية.