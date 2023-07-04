شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. المتحدث العسكرى: توجيه تهمة القتل العمد والشروع فيه لمتهم القاهرة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه فى إطار حرص القوات المسلحة على توضيح الحقائق للرأى العام بشأن واقعة إحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة دون الإخلال بسير التحقيقات الجارية بواسطة الجهات القضائية المختصة، تم تحرير المحضر رقم ( 22 / 23 ) بتاريخ 1 / 7 / 2023 جنح عسكرية قسم شرطة التجمع الأول عن الواقعة. وتباشر النيابة العسكرية التحقيقات ، وقُيدت بالقضية رقم (170 / 2023) "جنايات عسكرية" شرق القاهرة، وأسندت للمتهم جرائم "القتل العمد والشروع فيه" وتقرر حبسه احتياطياً على ذمة القضية وجارى إحالته إلى المحكمة العسكرية للجنايات. وتؤكد القوات المسلحة على كامل احترامها لمبدأ سيادة القانون، كما تتقدم بخالص التعازى والمواساة لأسرة الفقيدة، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين..

وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار. التحقيق فى واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس

تباشر الجهات المعنية التحقيق فى واقعة سرقة 100 جنيه ذهب من جامعة عين شمس، حيث أنه أثناء قيام مسؤلى الجامعة بعمليات الجرد السنوى لجميع المقتنيات الخاصة بالجامعة تبين وجود عجز فى بعض المقتنيات.

وكانت جهات التحقيق قد تلقت بلاغا من مسؤلى جامعة عين شمس بوجود عجز فى مجموعة من مقتنيات الجامعة، وتوجيه الاتهام لشخصين، وعلي الفور تم تشكيل فريق للقيام بعمليات التحقيق، وتم إصدار قرار ضبط وإحضار للمتهمين والقبض عليهما، وجاري التحقيق معهما داخل سرايا النيابة.

الأرصاد: غدا طقس حار رطب على جميع الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد غدا الأربعاء ، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على بعض المناطق ، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء : القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة .

الجامعة العربية تدعو لتحرك عاجل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى ومجابهة انتهاكاته

اتخذ مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين عدة قرارات في إطار جلسته التي انعقدت اليوم الثلاثاء في اجتماع طارئ لبحث المستجدات على الساحة الفلسطينية بعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنين.

ودعا المجلس إلى تحرك عربي عاجل من خلال اللجنة الوزارية العربية المفتوحة العضوية والمكلفة من القمة العربية بمهمة التحرك على المستوى الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بين مهام أخرى، بهدف تحرك عربي دبلوماسي عاجل من خلال مجالس السفراء ألعرب وبعثات الجامعة العربية من أجل التواصل عبر القنوات الرسمية مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم لانهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته واجراءاته وممارساته العدوانية.

مصر وتركيا ترفعان علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء أعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء. ووفق بيان وزارة الخارجية، فقد رشحت مصر السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة. هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد. وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي. الخارجية: تعيين عمرو الحمامى سفيرا لمصر لدى أنقرة

رشحت الخارجية المصرية، السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد.

وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

الحكومة تنفى تراجع استحقاقات الصحة والتعليم والبحث العلمى بالموازنة الجديدة

كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة المالية، أنه لا صحة لتراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، مُشددةً على استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة لتلك القطاعات في الموازنة العامة الجديدة 2023/2024، حيث تم زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة، بنسبة 30.4%، لتصل إلى نحو 397 مليار جنيه، مقارنة بـ304.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، كما زادت المخصصات المالية لقطاع التعليم (قبل الجامعي والجامعي) بالموازنة الجديدة، بنسبة 24.3%، لتصل إلى نحو 591.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 476.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023، وكذلك ارتفعت المخصصات المالية للبحث العلمي بالموازنة الجديدة، بنسبة 17.5%، لتصل إلى نحو 99.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 84.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2022/2023.

سويسرا تعيد قطعة من تمثال لرمسيس الثانى إلى مصر

استعادت مصر، قطعة من تمثال يعود للفرعون "رمسيس الثاني"، كانت قد سرقت قبل أكثر من 3 عقود من أحد المعابد الفرعونية.

وحسب موقع سكاى نيوز، أشارت تقارير إلى أن سويسرا أعادت إلى مصر قطعة من تمثال لرمسيس الثاني تعود إلى 3400 سنة، كانت سُرقت من معبد في أبيدوس.

وتولّت مديرة المكتب الفيدرالي للثقافة كارين باخمان تسليم هذه "القطعة الأثرية المهمة" إلى السفارة المصرية في برن.

ويشكل تمثال الفرعون رمسيس الثاني الذي تعود هذه القطعة إليه، جزءاً من تمثال جماعي يظهر الملك جالساً إلى جانب عدد من الآلهة المصرية، وفق المكتب الفيدرالي للثقافة.

وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق بعد صراع مع المرض

أعلن الفنان حسام حسنى وفاة المطرب الكبير علاء عبد الخالق ، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق قد درس الموسيقى فى معهد الموسيقى العربية وتخصص فى العزف على الناى، وبدأ حياته الفنية في فرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة: منى عبد الغنى والمطربة حنان، وذلك بمشاركتهم للموسيقار عمار الشريعي، وأطلقوا عليها فرقة الأصدقاء في عام 1980، واستمرت تلك الفرقة، ثم التقى بحميد الشاعري الذي ساعده في توزيع وإصدار أول ألبوم له وهو "مرسال"، وذلك في عام 1985.

وكان قد شارك الفنان الراحل علاء عبد الخالق حميد الشاعري في أداء أغنية بحبك كون في نفس الألبوم، ثم أصدر ألبوم وياكي في عام 1987.