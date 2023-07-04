شكرا لقرائتكم خبر عن خبرة دبلوماسية كبيرة.. عمرو الحمامى سفير مصر الجديد بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رشحت الخارجية المصرية، السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها فى القاهرة، بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

وأعلنت جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا عن رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء.

هذا، ويأتي ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين في هذا الصدد، وتهدف تلك الخطوة إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية، أبرز المعلومات عن السفير عمرو الحمامي صاحب الخبرة الدبلوماسية الكبيرة، والذى شغل عدة مناصب في البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارجية، منها فترة خدمته في سفارة مصر لدى النيجر في الفترة من 2000: 2009، وفي كوبنهاجن بالدنمارك من 2004: 2006، وكذلك في السفارة المصرية في بلغاريا في الفترة من 2006 : 2008.

وتولى السفير عمرو الحمامي منصب مسئول الشئون القانونية والقنصلية بمكتب وزير الخارجية في الفترة من عام 2009: 2011، مستشار قانوني لبعثة مصر في الأمم المتحدة بنيويورك ومندوب رفيع المستوى في اللجنتين الخامسة والسادسة بالجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 2011: 2015، ومستشار لمكتب الوزير الخارجية المسئول عن الشئون القانونية وموضوعات الأمم المتحدة في الفترة من 2015: 2018، وشغل أيضا منصب وزير مفوض نائب مدير مكتب وزير الخارجية والمسئول عن الشئون القانونية والأمم المتحدة في الفترة من 2018: 2019، حتى تم تعيينه قائما بأعمال سفارة جمهورية مصر العربية لدى أنقرة في الفترة من 2019: 2023.