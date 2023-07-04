شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء: غدا فتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 بدأ من غدا الأربعاء و لمدة أسبوعين.
وحددت شركة الخدمات الطبية فى بيان لها اليوم بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :
1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .
2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .
3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم .
4-القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق
5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي
على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .
6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط)
7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف
دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيهاً لاغير) .- وحددت الشركة ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :
1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )
2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )
3-اختبار الحاسب الالي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي
4-الكشف الطبي : بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة
( كشف نظـر- كشـف باطني – إختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).
5- كشف الهيئة ( الإختبار الشخصي واختبار القدرات )
6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في
الحديث – سرعة الإستجابه ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -
الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول
والوزن.
- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:
1-إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق
وإعلان النتيجة.
2-تعهد الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان .
3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .
4- عدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة .
5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل التكليف.
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