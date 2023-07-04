شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء: غدا فتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2023/2024 بدأ من غدا الأربعاء و لمدة أسبوعين.

وحددت شركة الخدمات الطبية فى بيان لها اليوم بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :

1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى فى ذات عام التقدم .

4-القبول طبقاً لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط)

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف

دراسي للطالبة بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 ( فقط ألف جنيهاً لاغير) .

- وحددت الشركة ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :

1- الإملاء في اللغة العربية ( سبع درجات من عشرة )

2-اختبار اللغة الإنجليزية ( سبع درجات من عشرة )

3-اختبار الحاسب الالي ( سبع درجات من عشرة ) نظري وعملي

4-الكشف الطبي : بواســطة اللجان الطبية بمستشفى الكهرباء بألماظة

( كشف نظـر- كشـف باطني – إختبــــار المخدرات – كشف لياقـة طبية للطالبة).

5- كشف الهيئة ( الإختبار الشخصي واختبار القدرات )

6-الاختبار النفسي بواسطة أخصائي الأمراض النفسية – قوة الملاحظة – اللياقة في

الحديث – سرعة الإستجابه ورد الفعل – مهارات التواصل – المعلومات العامة -

الخلو من العيوب الخلقية – حسن المظهر – سلامة النطق – التناسق بين الطول

والوزن.

- في حالة اجتياز المتقدمين الاختبارات السابقة يتم اتخاذ الإقرارات الآتية:

1-إقرار علي ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق

وإعلان النتيجة.

2-تعهد الطالبة وولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل بشركة الخدمات الطبية وطبقاً لما تحدده وزارة الصحة والسكان .

3- عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة .

4- عدم النقل من معهد لأخر أثناء فترة الدراسة ( يتم النقل خلال فترة الاجازة الصيفية ونجاح الطالبة ويشترط النقل لمعاهد الرعاية الفنية للتمريض التابعة لوزارة الصحة وفي حالة طلب النقل لجهة أخري يتم دفع المصاريف الدراسية للخمس سنوات كاملة .

5- إقرار بخصوص كورس اللغة الإنجليزية وإحضار ما يثبت ذلك قبل إستلام أصل التكليف.