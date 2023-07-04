شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية: امتحانات اليوم وفقا للمواصفات الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى اليوم الثلاثاء طلاب القسم الأدبي امتحان الشهادة الثانوية الأزهرية في مادتي الصرف والإنشاء، في حين أدى طلاب شهادة الثانوية للبعوث الإسلامية الامتحان في مادتي القرآن الكريم والتجويد، وسط هدوء واستقرار باللجان.

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبيل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وتفقد الدكتور أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة قنا الأزهرية، حيث تابع فضيلته لجان بنين نجع حمادي، وبنين أولاد نجم، وبنين بهجورة، وفتيات نجع حمادى، وفتيات الرحمانية، للتأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في أعمال الامتحانات، كما تفقد مركز توزيع الأسئلة بنجع حمادي، وشدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمي والأدبي ٤٣٠ طالب وطالبة، مقسمين على (٣١) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (٧٧٠) طالب وطالبة، ٥٣٥ بنين و٢٣٥ فتيات، مقسمين على (٤٧) لجنة.