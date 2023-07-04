محافظة الجيزة تشن حملة لتحسين مستوى النظافة بنفق أبو زارع بالعمرانية

وأكد محافظ الجيزة، على إجراء متابعات ميدانية للوقوف على مستوى النظافة وجهود رفع المخلفات والتراكمات بشكل دورى بكافة قطاعات المحافظة، وتقييم دورى لأداء الوحدات المحلية وتعاملهم الفورى مع ملف النظافة ورفع المخلفات للوصول إلى المستوى المطلوب وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد، على مسئولى إدارة الرصد بالمتابعة الدورية لأية حالات مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها فورا والحفاظ على مستوى النظافة ورفع المخلفات وتجمعات القمامة أولا بأول.

يُذكر أن هيئة النظافة والتجميل رفعت خلال إجازة عيد الأضحى 43 ألفا و628 طنا من المخلفات بنطاق أحياء المحافظة، بينما قامت المراكز والمدن برفع 15 ألفا و53 طنا ليصل إجمالى ما تم رفعه من قمامة ومخلفات خلال إجازة العيد إلى أكثر من 58 ألفا و681 طنا.