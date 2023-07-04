شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الالتحاق ومصروفات معهد التمريض التابع لـ"الكهرباء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه كل ما يريدون معرفته عن الشروط التى حددتها شركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر للالتحاق بمعهد التمريض للحاصلات على الشهادة الإعدادية، وهى كالآتى :

1-مدة الدراسة خمس سنوات دراسية .

2- المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك .

3-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي في ذات عام التقدم .

4-القبول طبقاً لأعلي المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الادنى بعد الإنتهاء من أعمال التنسيق.

5-أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسى.

على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة حرصاً على مبدأ التوطين .

6-إلا تكون الطالبة من محافظة آخرى (الطالبات المطلوبين من محافظة القاهرة فقط).

7-المصاريف الدراسية 10000 جنيه ( فقط عشرة الاف جنيهاً لاغير ) لكل صف دراسي للطالبة، بالإضافة إلى سحب كراسة الشروط بمبلغ 1000 (فقط ألف جنيهاً لاغير).