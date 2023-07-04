شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من مستشار ألمانيا لبحث تعزيز العلاقات.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات،

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء فى هذا الاتصال الهاتفى..

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من المستشار الألماني أولاف شولتز

الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا في جميع المجالات

تم الإعراب عن الارتياح للمستوى الذي وصل إليه التعاون المشترك

تم التأكيد على الاستمرار في تعميق أطر التعاون على الصعيد الاقتصادي والتجاري ونقل التكنولوجيا والتصنيع المشترك

اللقاء تطرق إلى استعراض تطورات عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

تم التوافق على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة