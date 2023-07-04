شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابا للمديريات التعليمية، بشأن نتيجة الدبلومات الفنية 2023، صناعي وتجاري وفندقي وزراعي الدور الأول للعام الدراسي الحالي، والمقرر أن تعتمد غدا الأربعاء، حيث طالبت الوزارة المديريات التعليمية بإيفاد مندوب من المديرية بتفويض رسمي إلى لجان النظام والمراقبة التابع لها، وذلك لاستلام نتيجة امتحانات طلاب التعليم الفني بنظاميه الثلاث والخمس سنوات للدور الأول 2023، وذلك يوم الأربعاء 5 يوليو في تمام الساعة الواحدة ظهرا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم فتح نتيجة الدبلومات الفنية أو إرسالها إلى الإدارات التعليمية إلا بعد اعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.