أخبار مصر

ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/7/2023 بمحافظات الجمهورية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 5/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.  

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:13  ص

موعد صلاة الظهر 12:59 ص

موعد صلاة العصر 35: 4

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء  9:33

 

الإسكندرية         

وقت صلاة الفجر 4:13 ص

موعد صلاة الظهر 1:04

موعد صلاة العصر 4:43

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:43 م.  

     

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:07

موعد صلاة الظهر 12:55 م

موعد  صلاة العصر 4:32 م 

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:31  م.         

  

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:10

وقت صلاة الظهر 12:47 

موعد صلاة  العصر 4:17 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.     

 

مواقيت الصلاة فى أسوان 

 

وقت صلاة الفجر 4:26  ص

موعد صلاة الظهر 12:53 ص

موعد صلاة العصر 16: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:09

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements