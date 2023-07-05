شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة بالجيزة خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر
أسفرت جهود المبادرة الرئاسية خلال أعمال المرحلة الأولى، عن إنشاء 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة موزعة على قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.
جاءت أبرز مشروعات قطاع التعليم بقرى "حياة كريمة" في الجيزة، تطوير مجمع مدارس قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز ومدينة الصف، والذي يضم عدد 3 مدراس تشمل "مدرسة الأنوار الابتدائية والمكونة من 3 مبانٍ بعدد 54 فصل تعليمي، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونة من 3 مبان بعدد 44 فصل تعليمي.
وشهدت قرية الودي التابعة لمركز الصف، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة، وتضم حالياً 22 فصلاً، ومعملاً للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلي، وتضم 1025 طالبا وطالبة، ويعمل بها 43 معلما ومعلمة.
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