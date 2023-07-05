شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة بالجيزة خلال المرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهدفت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تطوير قطاع التعليم بقرى محافظة الجيزة الأكثر احتياجاً، من خلال رفع كفاءة وترميم الفصول القائمة وتجهيزها بأحداث الأجهزة والوسائل التعليمية وبناء مدارس جديدة ما بين إنشاء جديد، وإحلال كلي، وإحلال جزئي وتطوير ورفع كفاءة، وذلك بعد معاناة سكان تلك القرى لسنوات طويلة من الكثافة الطلابية داخل الفصول وعدم وجود مدارس لمراحل التعليم المختلفة.

أسفرت جهود المبادرة الرئاسية خلال أعمال المرحلة الأولى، عن إنشاء 556 فصلًا دراسيًا و66 مدرسة موزعة على قرى مركزي الصف وأطفيح بمحافظة الجيزة، وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع فى إنشاء المدارس الجديدة والعمل على تقليل كثافة الطلاب بالفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

جاءت أبرز مشروعات قطاع التعليم بقرى "حياة كريمة" في الجيزة، تطوير مجمع مدارس قرية الشوبك الشرقي التابعة لمركز ومدينة الصف، والذي يضم عدد 3 مدراس تشمل "مدرسة الأنوار الابتدائية والمكونة من 3 مبانٍ بعدد 54 فصل تعليمي، وكذا مدرسة محمد عرفة الصيفي الإعدادي والثانوي والمكونة من 3 مبان بعدد 44 فصل تعليمي.

وشهدت قرية الودي التابعة لمركز الصف، رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد خالد أبو سنة الابتدائية المشتركة، وتضم حالياً 22 فصلاً، ومعملاً للعلوم، ومعمل أوساط، ومكتبة، وحجرة اقتصاد منزلي، وتضم 1025 طالبا وطالبة، ويعمل بها 43 معلما ومعلمة.

يُذكر أن محافظة الجيزة تستعد لبدء شارة المرحلة الثانية من أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بثلاثة مراكز جديدة، وهى منشية القناطر والعياط والبدرشين، بإجمالى 83 قرية وتوابعها و2 مليون مواطن مستفيد، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تعمل على النهوض بالبنية التحتية، تشمل تنفيذ مشروعات مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز ومنشآت صحية وتعليمية ومراكز للشباب.