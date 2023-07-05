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شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس فى الجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميز للعام الدراسي 2023/2024.ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:
-يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .
-يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.htm
-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.
-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.
-سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023 .
-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.
-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.
-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.
-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.
-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.
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