شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس فى الجيزة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مديرية التربية والتعليم بالجيزة فتح باب التحويل الإلكتروني بين المدارس الرسمية العربي والرسمية للغات والرسمية للغات المتميز للعام الدراسي 2023/2024.

ووجهت المديرية تعليمات هامة للتسجيل، وذلك على النحو التالي:

-يبدأ التسجيل من 1/7/2023 وينتهى 31/7/2023 .

-يتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة https://www.gizaedu.net/tran.htm

-يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وصحة البيانات المسجلة مسئوليته.

-ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقه حتى يتم حساب سن الطالب الفعلى فى أول أكتوبر 2023 إلكترونيا.

-سوف يتم إعلان نتيجة التحويلات بداية من 15/8/2023 .

-اختيار ولي الأمر لمدرسة ذات كثافات عالية على مسئوليته ولا يعد موافقة بالتحويل إليها.

-في حالة قبول الطلب يجب طباعة الاستمارة من الموقع وإرفاقها بالأوراق المطلوبة.

-التحويلات المدرسية تتم إلكترونيا فقط ومن خلال هذا الموقع لجميع مراحل التعليم الرسمية والرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات ولا يعتد بالتحويل الورقى (يدويا) إلا للتعليم الخاص والتعليم الفنى فقط.

-المراحل التى يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض الأطفال ومرحلة التعليم الأساسي (الابتدائى) والمرحلة الإعدادية والثانوية.

-استمارة الرغبات لا تعتبر موافقة صريحة إلا بعد التنسيق عن طريق اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.