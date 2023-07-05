شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مكتب بريد ومدرسة.. 6 مشروعات خدمية جديدة بالجيزة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة برئاسة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على عدد من الطلبات لإقامة 6 مشروعات خدمية لمواطني جنوب الجيزة وبولاق الدكرور والعجوزة وأطفيح ومنشأة القناطر، وذلك على النحو التالي:

1- تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع 6 أكتوبر بساقية مكى بحي جنوب الجيزة لإنشاء مكتب بريد لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المنطقة.

2- قبول تبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادى بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور لزيادة أعداد الفصول المدرسية المتاحة، في إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية واستيعاب أكبر عدد منهم.

3- تخصيص الدور الأرضى بمبنى بكفر حلاوة بمدينة أطفيح لإقامة مشروع مشاغل ووحدات إنتاجية مستدامة للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

4- تخصيص مبنى بحيازة الوحدة المحلية بكفر حجازي بأم دينار التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر لإقامة مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

5- تجديد تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق حي العجوزة لإقامة مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6- تجديد قرار التخصيص الخاص بإحدى المكتبات بميدان الكيت كات لتوفير عدد من الخدمات الاجتماعية والثقافية واستيعاب طاقات الشباب من أهالي تلك المناطق والمترددين عليها.