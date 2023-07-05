شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها مكتب بريد ومدرسة.. 6 مشروعات خدمية جديدة بالجيزة تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
1- تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بشارع 6 أكتوبر بساقية مكى بحي جنوب الجيزة لإنشاء مكتب بريد لتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين من أهالى المنطقة.
2- قبول تبرع بقطعة أرض لإنشاء مدرسة إعدادى بكفر طهرمس بحي بولاق الدكرور لزيادة أعداد الفصول المدرسية المتاحة، في إطار خطة المحافظة لتفتيت الكثافات الطلابية واستيعاب أكبر عدد منهم.
3- تخصيص الدور الأرضى بمبنى بكفر حلاوة بمدينة أطفيح لإقامة مشروع مشاغل ووحدات إنتاجية مستدامة للسيدات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .
4- تخصيص مبنى بحيازة الوحدة المحلية بكفر حجازي بأم دينار التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر لإقامة مركز استدامة لتمكين المرأة الريفية وتوطين الحرف التراثية والمنسوجات بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.
5- تجديد تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بنطاق حي العجوزة لإقامة مشروع مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6- تجديد قرار التخصيص الخاص بإحدى المكتبات بميدان الكيت كات لتوفير عدد من الخدمات الاجتماعية والثقافية واستيعاب طاقات الشباب من أهالي تلك المناطق والمترددين عليها.
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