شكرا لقرائتكم خبر عن متى تُصرف إعانة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة؟.. وزارة العمل توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمى باسم وزارة القوى العاملة، إن إعانة الألف جنيه سيتم صرفها استثنائيا للعمالة غير المنتظمة تنفيذا لتوجيهات الرئيس، مشيرا إلى أنه سيتم صرفها فور الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة فى القريب العاجل.

وأوضح خضر، لليوم السابع، أنه سيتم تشكيل لجنة لوضع الضوابط واللوائح والنظم والقوانين اللازمة، موضحا أن الصندوق الجديد سيتيح امتيازات كبيرة لتلك الفئة من العمالة لم تكن موجودة من قبل، حيث سيستطيع أى عامل غير منتظم فى أى قطاعات أو مجالات بتسجيل نفسه ودفع الاشتراك، بهدف التوسع فى أعداد العمالة غير المنتظمة والتوسع فى تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف: وقد أصدرت وزارة العمل منشور يؤكد ويلزم كافة الجهات والشركات المتعاملة مع المقاولين بأن يحصل على وثيقة من القوى العاملة بتسجيل العاملين غير المنتظمين لديه، لافتا إلى أن وزارة العمل سجات 350 ألف عامل غير منتظم حتى الآن، وتهدف إلى زيادتهم إلى 2.5 عامل نهاية العام الجارى، موضحا أن لدى الوزارة قاعدة بيانات مُحكمة خاصة بالعمالة غير المنتظمة، وقابلة للزيادة والنقصان فى أى وقت، لأن هناك عمالة غير منتظمة قد تنضم للعمالة المنتظمة، ويتم متابعة ذلك من خلال التواصل مع هيئة التأمينات الاجتماعية بشكل دائم.