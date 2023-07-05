شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواصل معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان منها تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسمادبأسوان.

"الخليج 365" يقدم تفاصيل تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان:

أولا:نسبة التنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 %.

ثانيا:المستهدف تطوير الطريقين بطول 8 كيلو متر.

ثالثا:يضم الطريقين حارتين، تتوسطهم جزيرة بعرض متر.

ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر.

رابعا:يمتد من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة.

خامسا:تكلفة المشروع 154 مليون جنيه.

سادسا: جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كيلو متر من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما

سابعا: يتوازى ذلك مع فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR )، ثم 2 طبقة أسفلت فى باقى المسافة.

ثامنا :رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة

تاسعا:هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شرق مدينة أسوان.