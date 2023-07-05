شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتواصل معدلات التنفيذ للمشروعات الجارية بشرق مدينة أسوان منها تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسمادبأسوان.
"الخليج 365" يقدم تفاصيل تطوير ورفع كفاءة طريقى كيما والسماد بأسوان:
أولا:نسبة التنفيذ فى مشروع تطوير ورفع كفاءة ورصف طريقى كيما والسماد وصلت إلى 45 %.
ثانيا:المستهدف تطوير الطريقين بطول 8 كيلو متر.
ثالثا:يضم الطريقين حارتين، تتوسطهم جزيرة بعرض متر.
ليتراوح عرض الطريق ما بين 19 متر إلى 15 متر.
رابعا:يمتد من ميدان الشلال وحتى كوبرى الشيخ عيسى بالجويزة.
خامسا:تكلفة المشروع 154 مليون جنيه.
سادسا: جارى تنفيذ أعمال الرصف والأسفلت فى مسافة 2 كيلو متر من ميدان الشلال وحتى مسجد كيما
سابعا: يتوازى ذلك مع فرش طبقة الأساس من خلال ماكينة ( FDR )، ثم 2 طبقة أسفلت فى باقى المسافة.
ثامنا :رصف الشوارع الجانبية المطلة على الطريقين من أجل تحقيق أعلى معدلات التحمل للأوزان والحمولات العالية من النقل الثقيل تمهيداً للبدء فى وضع الطبقات الإسفلتية الأخيرة
تاسعا:هذا المشروع الحيوى يأتى ضمن من المشروعات الأخرى الجارى تنفيذها شرق مدينة أسوان.
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