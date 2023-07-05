شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف استراتيجيتها لمواجهة الدهون المتحولة وأضرارها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أنها أعدت استراتيجية هامة لمواجهة خطر الدهون المتحولة حيث تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023 .

وقالت وزارة الصحة والسكان أنها انضمت إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا، وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى إصدار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء حظر الزيوت المهدرجة.

وتابعت: سيتم وضع حد إلزامي للدهون المتحولة لإنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الـ 25 القادمة، وأضافت وزارة الصحة والسكان التزامها باعتماد حزمة منظمة الصحة العالمية REPLACE إلى جانب تشكيل لجنة وطنية للإشراف على تنفيذ هذه الحزمة، لافتة إلى أن الحكومة أصدرت قانونا ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء، مع حظر الزيوت المهدرجة، والتي تعد المصادر الأساسية للدهون غير المشبعة المنتجة صناعيًا، إلى جانب وضع حد إلزامى للدهون المتحولة، ما من شأنه إنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الخمس والعشرين القادمة.

وأوضحت الوزارة أن الأمراض القلبية الوعائية تمثل حجر عثرة أمام مساعي الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، مشيرة إلى أن عبء الأمراض القلبية الوعائية لا يتوقف عند معدلات الوفيات، بل يتعدى أيضًا من حيث تأثيرها على الاقتصاد ونظام الرعاية الصحية ونوعية الحياة بشكل عام، منوهة إلى أن فاتورة علاج الأمراض القلبية الوعائية كبيرة، وتمثل ضغطًا كبيرًا على نظم الرعاية الصحية، علاوة على تأثر عجلة الإنتاج، والاقتصاد بسبب الوفيات المبكرة والعجز الناجم عن الأمراض القلبية.