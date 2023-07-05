شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لدعم الصناعة المحلية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لدعم الصناعة المحلية. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لدعم الصناعة المحلية،، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بشراء المنتجات المحلية لدعم الصناعة المحلية.

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