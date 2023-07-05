شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: نسعى لزيادة قدرة خط الربط مع ليبيا الى 2000 ميجا وات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تجرى حاليا دراسات لبحث إمكانية رفع قدرة خط الربط مع ليبيا من 150 ميجا وات إلى 2000، لافتا إلى أنه تم زيادة القدرات فى يناير الماضي من 100 ميجا وات إلى 150 ميجا وات بناء على طلب الجانب الليبي.

وأشار الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء تقوم حاليا بعمل الدراسات الخاصة برفع جهد خط الربط بين مصر وليبيا من 220 كيلو فولت إلى 500 كيلو فولت.

وقال الوزير أن الوزارة تدرس حاليا زيادة قدرة خط الربط بين مصر والأردن من 450 ميجا وات إلى 1100 ميجا وات على جهد 400 كيلو فولت.

قال شاكر، أن الهدف من مشروعات الربط الكهربائى هو أن تتحول مصر محورًا عالمياً للطاقة من خلال الربط مع أفريقيا و أوروبا و دول الخليج، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستجلب لمصر مكاسب اقتصادية بالعملية الصعبة هائلة، لافتا إلى أنه يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، موكداً أن هذه المشروعات ستعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم توليدها من الطاقة النظيفة.