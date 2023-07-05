شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 469 وحدة.. 7 معلومات عن سوق العياط الحضارى الجديد والان مع تفاصيل الخبر
1- السوق الجديد يعد بديلا للسوق العشوائى بمنطقة المزلقان.
2- يقام على أعلى مستوى خدمي على مساحة 3700 م2.
3- مقسم من الداخل إلى 212 وحدة ثابتة و257 وحدة متحركة (فروشات).
4- تنفذ أعمال الإنشاء عن طريق مديرية الإسكان بالجيزة وبتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية .
5- يضم 5 مداخل رئيسية و4 مخارج للطوارئ.
6- يراعى في تنفيذه أن يكون مجهزا بالكامل بأنظمة الإنذار الآلي ومكافحة الحرائق.
7- بلغت نسبة تنفيذ المشروع 80%.
يُذكر أن اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، افتتح مؤخرا سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب، والذي يعد أحد أهم المشاريع التنموية التى نفذتها محافظة الجيزة بالتعاون مع الوكالة الألمانية giz لتوفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.
يقام السوق على مساحة 2000م2 ويحتوى على 143 باكية للبائعين مجهزة بأعلى المواصفات الواجب توافرها كوسائل المياه وشبكات الصرف الصحى وأماكن التخزين والثلاجات ومواقع العرض للأسماك بمختلف أنواعها ووسائل الحماية المدنية والإطفاء وكاميرات المراقبة والإضاءات اللازمة، بالإضافة إلى ملحق به مبنى خدمى مقام على مساحة 137م2 به غرف إدارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المترددين على السوق.
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