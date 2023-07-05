شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: 94% نسبة تنفيذ الشكاوى من يناير 2021 حتى يونيو 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للتفتيش الفني والمالي والإداري والمشرف على خدمة المواطنين وشئون مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة موقف منظومة الشكاوى بالوزارة .

قال سويلم أنه حريص على متابعة منظومة الشكاوى بالوزارة بشكل دورى لضمان تحقيق التواصل الدائم مع المواطنين وتحقيق الاستجابة الفورية لشكواهم والعمل على حلها فى أسرع وقت طبقا للقوانين والإشتراطات المنظمة ، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تمثل أحد أدوات الوزارة لتحقيق العدالة والكفاءة فى توزيع المياه وخدمة المنتفعين وهو ما يمثل أحد أهم الأهداف التى تحرص الوزارة على تحقيقها .

أوضح التقرير أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن مؤشر إنجاز الشكاوى بوزارة الموارد المائية والرى بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء أوضح أن نسبة تنفيذ الشكاوى خلال الفترة من يناير 2021 حتى نهاية شهر يونيو 2023 بلغت (94 %) ، وإنتهت الوزارة من بحث ودراسة (534) شكوى وطلب وإستغاثة خلال شهر يونيو 2023 .

ويتم تلقى شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى بالوزارة ، أو منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، حيث يتم وبمجرد ورود الشكوى توجيهها للإدارات المختصة لسرعة فحصها وحسم الشكوى ، حيث وجهت الأجهزة المعنية بوزارة الموارد المائية والري للأجهزة المختصة بمحافظة الإسكندرية لسرعة إتخاذ اللازم حيال الشكوي الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر أهالي قرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير من نقص مياه الري ، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة على الفور بزيادة تصرفات مياه الرى والتأكد من وصول المياه للنهايات .

وفي محافظة القليوبية وجهت الأجهزة المعنية بهئية الصرف بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن إنسداد مجمع الصرف بحوض القلعة بقريه دجوي بمركز طوخ ، حيث تم عمل اللازم بمعرفة الإدارة العامة لصرف القليوبية والدفع بالحفارات وعمل الصيانة اللازمه للمجمع وحسم الشكوى .

وفي محافظة سوهاج وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية بشأن تراكم القمامة بترعة فاو غرب، حيث تمت المعاينة على الطبيعة بمعرفه اجهزة الوزارة المختصه وإرسال المعدات وإزالة كافة المعوقات والقمامة وحسم الشكوي.

وفي محافظة البحيرة وجهت الأجهزة المعنية بالوزارة بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحده تشير للتضرر من تراكم القمامة بالترعة المارة بقرية أبو منجوج بمركز شبراخيت، حيث تم على الفور رفع المخلفات وحسم الشكوى في حينه .

وفي محافظة الاسماعيلية، وجهت الأجهزة المعنية بالوزاره بسرعة بحث شكوى واردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بشأن التضرر من إنقطاع مياه الري عن ترعه البطيخ القديمة، حيث قامت أجهزة الري بالمحافظة ببحث الشكوى، وتوصيل المياه وحسم الشكوى في حينه.