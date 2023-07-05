شكرا لقرائتكم خبر عن بحث سبل التعاون المشترك بين جامعتي حلوان وشاندونغ الصينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان علي مدى العلاقة القوية بين مصر والصين ومدي التعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أن اللغة الصينية اصبحت علي قدر كبير من الأهمية في مصر، في ظل خلفية من التعاون الاقتصادي والشراكات بين البلدين في المجالات المختلفة، جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة حلوان، برئيس جامعة شاندونغ الصينية " prof. Zeng Qingliong " والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز التبادل الأكاديمي والعلمي بين الجامعتين، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات متعددة من البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، حيث تعتبر هذه الخطوة فرصة لتعميق العلاقات بين البلدين وتعزيز التفاهم والتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن الجامعة بدأت كجامعة تكنولوجية وفنية ذات تخصصات متفردة وتتميز بوجود تخصصات فريدة فى مصر والوطن العربي، وخلال اللقاء أضاف أن جامعة حلوان تم تأسيسها عام ١٩٧٥ ولكن كلياتها سبقت ذلك التاريخ، وتضم الجامعة ٢٢ كلية وبها ثلاث معاهد ذات بصمة قوية وهم معهد الملكية الفكرية، ومعهد ادارة المستشفيات، ومعهد فنى تمريض، وتعد الجامعة من أكبر الجامعات الحكومية التي يدرس بها 220 ألف طالب وطالبة.

وأوضح رئيس جامعة حلوان أن كليات الجامعة موزعة على ثلاث محافظات، مبينا أن استراتيجية الجامعة تتجه نحو الشراكات الدولية والتعاون مع الصناعة، وإعادة هيكلة كل البرامج التعليمية بما يتماشى مع متطلبات العصر الراهن.

ومن جانبه، أعرب رئيس جامعة شاندونغ الصينية عن سعادته بالاستقبال الحافل، منوها أن جامعة حلوان هى أول جامعة مصرية يزورها، موضحا أن جامعة شاندونغ تعد من أقدم مؤسسات التعليم العالي الصينية، ويوجد بها تنوع كبير من التخصصات العلمية، وهي جامعة لها تاريخ عريق تتميز بمجموعة متنوعة من البرامج الاكاديمية المشابهة لبرامج جامعة حلوان ، كما أعرب عن إعجابه بالتقدم الذي حققته جامعة حلوان في مجال التعليم والبحث العلمي.

بدورها، أوضحت الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة أنه خلال اللقاء تم بحث سبل التعاون من خلال تدريب اللغة الصينية للمتخصصين فى المجالات المختلفة لإعدادهم لسوق العمل حيث يمكن ان تتم الدراسة فى مركز الدراسات الصينية بكلية الآداب بجامعة حلوان بالتعاون من جامعة شاندونغ الصينية.

وأضافت أنه تم مناقشة تبادل البرامج الأكاديمية المشتركة ومنح شهادات متبادلة من الجانبين ويمكن للجامعتين توفير منح دراسية للطلاب، واضافت ان جامعة حلوان علي استعداد للتعاون في مجالات الفنون استنادا علي ريادة جامعة حلوان في هذا المجال في الشرق الاوسط، وكذلك ترغب الجامعة في التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات وهي احد المجالات المتميزة بين الجامعات الصينية وكذلك الشراكة فى مجال الفنون .

وخلال اللقاء استعرضت الدكتور مها حسني عميد كلية الآداب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية مجالات التعاون لتبادل الأساتذة والخبراء لتدريس اللغة العربية واللغة الصينية، وكذا تنظيم المؤتمرات العلمية المشتركة بين الجامعتين، وتعزيز سبل التعاون فى مجال الأبحاث العلمي.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الجانبان عن أملهما في تعزيز التعاون الثنائي بين الجامعتين وتبادل الخبرات والمعرفة في مختلف المجالات الأكاديمية.

حضر اللقاء الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجي، الدكتور عماد ابو الدهب نواب رئيس الجامعة، الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب، الدكتور حسام حمدي عميد كلية التربية، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية.