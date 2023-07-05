شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 490 حالة إشغال فى حملات بحى الطالبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي الطالبية بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة استهدفت رفع كافة الإشغالات والحواجز من الشوارع لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة.

وأسفرت الحملة تحت إشراف الدكتور أشرف تامر غالي رئيس حي الطالبية، عن رفع 290 حالة إشغال متنوعة بشوارع "العريش، وسهل حمزة، وعبداللطيف عبدالفتاح، وخالد أمين، والتعاون"، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما أسفرت الحملة عن رفع 200 حالة إشغال متنوعة بالقطاع الجنوبي، وذلك بشوارع "استوديو مصر، والعروبة، وضيف الله، والثلاثيني، والعمدة"، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

يُذكر أن جهود محافظة الجيزة خلال إجازة العيد، أسفرت عن منع وإزالة 76 مخالفة بناء في المهد بإجمالي مساحة 7259 م2، تمثلت في إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وخارج الحيز العمراني.