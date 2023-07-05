شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع 90 جهاز أشعة على مستشفيات الوزارة بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان توفير 90 جهاز أشعة بمختلف أنواعها وتوزيعها على جميع المراكز والوحدات الصحية والمستشفيات بجميع محافظات الجمهورية خلال شهر مايو الماضي، لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة للمريض المصري.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إنه تم المرور على 256 منشأة بجميع محافظات الجمهورية لحصر احتياجات أجهزة الأشعة بمختلف أنواعها داخل أقسام الأشعة بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيرها، حيث تم توفير الأشعة التشخيصية بمختلف أنواعها العادية (x-ray ) وأجهزة الموجات فوق الصوتية.

‏وعن تشغيل وحدات لغسيل الكلى، أشار الدكتور محمد النادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى صرف 10 ماكينات غسيل كلوى لصالح مستشفى حميات السويس لبدء التشغيل الفعلى لوحدة الكلى، لافتًا إلى الإنتهاء من تركيب محطتي معالجة المياه بمستشفيى الشيخ زايد المركزى وبنى عبيد التخصصى بمحافظة الدقهلية لبدء التشغيل لوحدة الكلى. ‏

وذكر النادي أنه تم عقد 24 دورة تدريبية لتدريب 422 صيدلي من مسئولى مستلزمات الغسيل الكلوى بمستشفيات وزارة الصحة بمحافظات الإسكندرية والغربية والشرقية وكفر الشيخ والبحيرة، بالإضافة إلى عقد 26 دورة تدريبية لتدريب 486 متدريب من الأطباء والتمريض وفني الكلى بمحافظات الدقهلية والغربية وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة، لرفع كفاءة العاملين بوحدات ومراكز الغسيل الكلوى.