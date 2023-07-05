شكرا لقرائتكم خبر عن حملات لمراجعة تراخيص الأكشاك وضبط سرقات الكهرباء شرق مدينة نصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حي شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء أحمد جودة، حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارت المتابعة الميدانية والاشغالات، وأسفرت الحملة عن رفع إشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك بكافة الشوارع، وتم إزالة الإشغالات وإلزام كل كشك بالمساحة المخصصة له، وتم إزالة بعض الأكشاك المخالفة.

كما تم رفع إشغالات عربات المشروبات والباعة الجائلين الميثاق زهراء مدينة نصر، ورفع المخالفات من محل الجناين أمام العقار مدخل ش فاطمه الزهراء مع ش الميثاق زهراء مدينه نصر وجاري متابعة ما يستجد.

وحرصا على تكثييف الجهود اليومية المبذولة لرفع كفاءة النظافة بشوارع الحي تم القبض على سيارة نصف نقل لرمي المخالفات في الطريق العام وتم التحفظ عليها في جراج الحى.

وقاد اللواء أحمد جوده رئيس حي شرق مدينه نصر فريق العمل من إدارة المتابعة الميدانية والإنارة ومباحث الكهرباء في حملة مكبرة لمراجعه سرقات التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة ومنعها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بشوارع الحي، وأسفرت الحملة عن فصل التيار عن عربات المشروبات بعدة شوارع منها شوارع " كلية البنات، نجاتي سراج، وسنترال ٤، وشارع مصطفى النحاس ، شارع مكرم عبيد، واحمد فخري، وعبد الرزاق السنهوري .

و تم مصادرة كافة المعدات المستخدمه لسرقات الكهرباء من أعمدة الإنارة، وتحرير محاضر سرقات الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وجاري متابعة العمل.

وتابع رئيس الحى أعمال أعادة الشئ لأصله أثر أعمال 3 مخالفات بهدف التحويل من سكني لتجاري وفتح 2 مقهى مخالفين بشارع الضغط العالي خلف مسجد شحاته وتم إزالة الأبواب المخالفة وبناء حوائط من الطوب الأحمر لغلق المكان وإعادة الشئ لأصله السكني مرة أخرى.