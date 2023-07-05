شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يتفقد خدمات 100 يوم صحة بمدينة الخيالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخدمات الطبية المقدمة لقاطنى مدينة الخيالة التى أقامتها الدولة بديل العشوائيات ضمن مبادرة «100 يوم صحة» والتى تعد واحدة من خدمات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «100 مليون صحة».

وأكد محافظ القاهرة أن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المدن الحضارية التى أقامتها كسكن بديل للمناطق غير المخططة، مشيرًا إلى وجود متابعة دورية لكافة مشروعات الإسكان بديل العشوائيات التى أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها.

وأشار محافظ القاهره إلى أن الفعاليات التى تم تنفيذها بالمدن بديلة العشوائيات شملت العديد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية وتضمنت توجيه سيارات متحركة لتوفير السلع الغذائية الضرورية وإقامة عدد من المنافذ الثابتة لتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وتعتبر "مدينة الخيالة " مدينة سكنية متكاملة الخدمات «كومباوند» انتقل إليها سكان المناطق الغير آمنة والخطرة التى تم إزالتها من قلب القاهرة وخلف سور مجرى العيون ،حيث تضم وحدات سكنية كاملة المرافق والخدمات ومؤثثة بالفرش والأثاث في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها ، كما تأتى في إطار التطوير الشامل لمنطقة الفسطاط ومصر القديمة بالكامل وإعادة الشكل الحضارى لهذه المنطقة التاريخية.