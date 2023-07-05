شكرا لقرائتكم خبر عن صحف تركيا تبرز قرار رفع مستوى العلاقات المصرية- التركية وتعيين سفراء بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحافة التركية الصادرة اليوم، الأربعاء، القرار الذى اتخذه البلدين، وتم الإعلان عنه أمس، ويقضى بمستوى العلاقات المصرية – التركية، لمستوى سفير، وتم الإعلان عن سفيرا البلدين، في إطار تنفيذ قرار رئيسي البلدين.

صحيفة حريّت التركية، كتبت تحت عنوان " عهد جديد في العلاقات التركية المصرية: تعيين سفير بعد 13 عامًا"، "حقبة جديدة في العلاقات التركية المصرية بعد 13 عاما... ونشرت بيان وزارة الخارجية التركية التي أعلنت خلاله ترشيح السفير "صالح موتلو شين" سفيرا لتركيا فى القاهرة وعمرو الحمامي سفيرا لمصر في أنقرة.



صحيفة حرييت

الصحيفة التركية أيضا، نشرت السيرة الذاتية للسفير التركى الجديد بالقاهرة، صالح موتلو شين، وهو من مواليد عام 1964 في إميرداغ، أكمل تعليمه الابتدائي في المدينة نفسها ، وانتقل إلى مدينة إسكي مع عائلته. وتخرج شين من كلية العلوم السياسية ، قسم العلاقات الدولية بجامعة أنقرة عام 1989.

حرييت

عام 1994 تم تعيينه سكرتير ثالث في سفارة كابول، وفى عام 2002 رشح لمنصب ملحق فى سفارة تركيا بالرياض، و التحق بالسفارة التركية في وارسو وعمل فيها سكرتيرًا أول ووكيل وزارة في عام 2004، وبين عامي 2008 و 2012شغل منصب القنصل العام لمدينة جدة، والأن هو عضو في المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية بتركيا.

كما أبرز صحيفة حاكميت خبر تعيين سفرا بين البلدين، وقالت أن الخطوة تهدف إلى تطبيع البلاد وتعكس الإرادة المشتركة لتطوير العلاقات الثنائية بما يتماشى مع مصالح الشعبين التركي والمصري.