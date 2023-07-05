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أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات

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وزارة التربية والتعليم القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم

كتب: محمد الأحمدى

الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:52 م

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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