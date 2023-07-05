شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم كتب: محمد الأحمدى الثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:52 م سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها: اضف تعليقاً انسخ الرابط Short URL Copy Trending Plus الخليج 365 Trending لا توجد تعليقات على الخبر الأكثر قراءة

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