شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. وزارة التعليم: تسليم نتيجة الدبلومات الفنية غدا للمديريات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وزارة التربية والتعليم
كتب: محمد الأحمدىالثلاثاء، 04 يوليو 2023 11:52 م
سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية من بينها:
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