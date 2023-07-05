شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكافئ رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة لتفانيه فى العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كافأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، محمد حامد رئيس الوحدة المحلية لقرية الجلاتمة بمركز ومدينة منشأة القناطر وأربعة من موظفين الوحدة المعاونين له.

وقرر المحافظ منحه مكافأة مالية تعادل شهر من راتبه، وذلك لتفانيه في العمل وقيامه بالمهام المكلف بها على أكمل وجه من خلال متابعة رفع المخلفات والقمامة بالشوارع الداخلية والجانبية بالوحدة وكفاءة شبكه الإنارة ومنع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء وكفاءة المعدات بالحملة الميكانيكية وتطبيق خطه الترشيد للكهرباء والتطوير وسرعة التعامل وحل شكاوي المواطنين الأمر الذي انعكس على رفع مستوى الخدمات وتحسن منظومة النظافة بالوحدة المحلية بالجلاتمه.

جاء ذلك عقب التقرير الذي تلقاه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة من رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بنتائج عمليات الرصد والمتابعة الميدانية لحالة النظافة بالوحدة المحلية وظهور حالة الشوارع بشكل متميز والتأكد من كفاءتها وانتظام العمل بما يعكس تقديم خدمات لائقه للمواطنين.

وأكد المحافظ أن وحدة الجلاتمة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الهامة والتي تضم مشروع مد شبكة الغاز بقريتي الجلاتمة ومناشي البلد بنسبة تنفيذ 95% ومشروع محطة صرف الاخصاص الجديدة بنسبة تنفيذ 95% وتوسعة ورصف طريق طراد النيل الجلاتمة حيث تم إزالة المعوقات وسوف يتم البدء في المشروع.

وأشار اللواء أحمد راشد أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافه قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوي المرجو من المواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعه جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة، وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعه منظومة شركات الجمع السكني، للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.