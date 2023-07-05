شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تعلن بدء التقدم لحركة تكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة عن بدء التقدم لحركة التنسيق لتكليف أطباء الأسنان دفعة 2021 خريجي (فبراير - يونيو - سبتمبر) والذين أتموا سنة الامتياز، وذلك بنظام التنسيق الإلكتروني العام للدفعات في ضوء قواعد التوزيع (الاحتياجات / المجموعة/ الرغبات /التوزيع الجغرافي) للعمل بوحدات الوزارة في المحافظات وبعض الجهات الخارجية.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الأطباء خريجى دفعة 2021 التقدم بالطريقة الإلكترونية بالإنترنت من خلال الموقع التالي Mhealth.cu.edu.eg، فى المواعيد الآتية:

1- إدخال البيانات الأساسية للطبيب خلال الفترة من 6 يوليو الى 20 يوليو 2023.

2- استيفاء الرغبات خلال الفترة من 3 أغسطس حتى 17 أغسطس 2023.

‏وأوضحت أنه في حال عدم الرغبة في استلام التكليف ‏يتم استيفاء نموذج الإقرار الخاص بذلك من خلال الإنترنت.