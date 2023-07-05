شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. إعلان النتيجة على موقع وزارة التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم نتيجة الدبلومات الفنية 2023، عبر موقعها الرسمى، حيث تتيح للطلاب الاستعلام عن نتيجة الامتحانات برقم الجلوس، وتظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023، موضح بها درجات الطالب فى المواد والمجموع الحاصل عليه الطالب وحالته ناجح ام دور ثان أم راسب فى أكثر من 3 مواد، كما أنه من من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 فى المدارس خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ويعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى نتيجة الدبلومات الفنية 2023، حيث من المقرر أن يعلن الوزير نسب النجاح فى كل شعبة واسماء الأوائل، كما أنه من المتوقع أن يتحدث الوزير بعض الإنجازات الخاصة بتطوير منظومة التعليم الفنى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى، أكد أن إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام، لافتًا إلى أنه تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية علي منهجية الجدارات المهنية بها، وكذا استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات - الذكاء الاصطناعي - تكنولوجيا النظم الأمنية - تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات - صناعة الحلى والمجوهرات)، لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.